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الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 01:30 صباحا
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
الحبري يتحدث في كلمة خلال حفل تكريم أقامه موظفو المصرف المركزي البيضاء، الأربعاء 27 نوفمبر 2022 (صفحة المركزي)
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قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، إن كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية «افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة»، متعهدًا بتجهيز «رد قوي» حيال ذلك، لكنه استدرك: «أشكر السيد عقيلة صالح، الذي كان أخًا كبيرًا، وكان متجاوبًا ويسمح بكل الأفكار»، متسائلاً: «بعد 8 سنوات اكتشفت أن سمعة الحبري غلط.؟.. نحن ننتصر بالصدق والحقيقة».

الحبري: الوظيفة زائلة ومستقبل الوطن هو الأساس
وأضاف الحبري، في كلمة خلال حفل تكريم أقامه موظفو المصرف المركزي البيضاء اليوم الأربعاء: «نحن مع الوطن وليست مع الوظيفة فالوظيفة زائلة ومستقبل الوطن هو الأساس».

لكنه انتقد ما أسماها محاولات «السيطرة على العقول»، معتبرًا إياها «أسوأ جريمة يمكن أن تقع»، والتي يجرى مواجهتها بـ«الفكر والعقل الرشيد وتحمل كل المصاعب التي يمكن أن تنجم عنه هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يبني المستقبل».

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الحبري: لم توجد خلافات بين مجلس إدارة المركزي خلال السنوات الماضية
ووجه الحبري الشكر لمجلس إدارة المصرف المركزي، الذي كان «سندًا مستمرًا»، متابعًا: «خلال السنوات الماضية لا يوجد أي اختلاف في مجلس الإدارة الذي يديره المحافظ».

والثلاثاء الماضي، قرر المجلس إقالة الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، كما دعا ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم»، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق آنذاك.

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