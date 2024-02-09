البطلة الليبية سما فريطيس تتوج بفضية العرب للكاراتيه (فيديو)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توجت البطلة الليبية سما فريطيس اليوم الجمعة بالميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه كوميتيه فوق وزن تحت 55 كيلوغراما في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات المقامة حاليا في إمارة الشارقة الإماراتية.

رتاج السائح تحطم الرقم العربي والليبي في رمي القرص

يأتي إنجاز البطلة سما فريطيس بعدما تمكنت البطلة رتاج السائح أمس من حصد الميدالية الذهبية لألعاب القوى محطمة الرقم العربي والليبي في مسابقة رمي القرص.

وتشارك ليبيا في منافسات ثلاث ألعاب في الدورة السابعة للألعاب للأندية العربية للسيدات، هي: ألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطاولة.

- رتاج السائح تتوج بالذهب في دورة الألعاب العربية

- رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

يتكون الوفد الليبي المشارك من كل من: رتاج السائح (رمي القرص)، وسما فريطيس، ورنيم الصاقلي (الكاراتيه كاتا - كوميتيه)، وزينب الشريف (كرة الطاولة).