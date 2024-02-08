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رتاج السائح تتوج بالذهب في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 08 فبراير 2024, 06:30 مساء
رتاج السائح تتوج بالذهب في دورة الألعاب العربية
رتاج السائح عقب التتويج بالذهب في الدورة العربية (فيسبوك)
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توجت البطلة الليبية رتاج السائح بذهبية مسابقة رمي القرص في دورة الألعاب العربية للسيدات المقامة حاليا في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ليبيا تشارك في 3 ألعاب
تشارك ليبيا في الدورة السابعة للألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها السابعة بوفد رياضي من الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، ويضم ثلاث ألعاب رياضية وهي: ألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطاولة.

يتكون الوفد الليبي المشارك من اكل من: رتاج السائح (رمي القرص)، سما الفريطيس ورنيم الصاقلي (الكاراتيه كاتا - كومتي)، زينب الشريف (كرة الطاولة).

رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

يرافق وفد ليبيا المشارك في الألعاب عواطف أبوشويشة رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي رئيسة للوفد .

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