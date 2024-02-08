رتاج السائح تتوج بالذهب في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توجت البطلة الليبية رتاج السائح بذهبية مسابقة رمي القرص في دورة الألعاب العربية للسيدات المقامة حاليا في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ليبيا تشارك في 3 ألعاب

تشارك ليبيا في الدورة السابعة للألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها السابعة بوفد رياضي من الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، ويضم ثلاث ألعاب رياضية وهي: ألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطاولة.

يتكون الوفد الليبي المشارك من اكل من: رتاج السائح (رمي القرص)، سما الفريطيس ورنيم الصاقلي (الكاراتيه كاتا - كومتي)، زينب الشريف (كرة الطاولة).

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يرافق وفد ليبيا المشارك في الألعاب عواطف أبوشويشة رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي رئيسة للوفد .