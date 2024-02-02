الترسانة يفوز على أبي الأشهر ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت اليوم الجمعة ست مباريات ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الخامسة.

رفيق يكتسح الشط برباعية

وقد أسفرت نتائج المباريات الست عن فوز الترسانة على أبي الأشهر بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز رفيق على الشط بأربعة أهداف من دون رد.

كما فاز المحلة على العروبة بهدف نظيف، والشروق على الأهلي المصراتي بالنتيجة نفسها، وتعادل النصر زليتن مع الجزيرة بهدف لكل فريق، وتعادل الوحدة مع المجد بالنتيجة نفسها.

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وفي ضوء نتائج مباريات اليوم، فقد واصل فريق الترسانة انفراده بصدارة ترتيب فرق المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه أندية أبي الأشهر والجزيرة ورفيق ولكل منها 11 نقطة، ثم الوحدة بعشر نقاط، والمحلة وله ثماني نقاط، والأهلي المصراتي والشروق والمجد بسبع نقاط لكل منها، فالنصر زليتن بأربع نقاط، يليه الشط بثلاث نقاط، وأخيرا يأتي العروبة بنقطة واحدة.