  • Alwasat News
Atwasat

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 02 فبراير 2024, 05:55 مساء
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بالدوري الليبي (صفحة الأهلي طرابلس على فيسبوك)
WTV_Frequency

أسفرت أحدث جولات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن حفاظ فريقي النصر والأهلي طرابلس صاحبي الصدارة في المجموعتين الأولى والثانية على موقعيهما، بل ونجاحهما في تعزيز قبضتيهما على قمة المجموعتين، بعدما تمكن كل منهما من تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة للرصيد.

الأهلي طرابلس «بطل الشتاء»
وقد اختتمت مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية بإقامة آخر مباراتين الأولى بين أساريا وأبوسليم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، فيما انتهت المباراة الثانية التي جمعت المدينة وضيفه الأولمبي بفوز المدينة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليسدل الستار بذلك على جولة قوية شهدت نتائج لافتة، حيث فاز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصل الأهلي طرابلس بذلك الفوز إلى النقطة 23 ومنهيا مرحلة الذهاب وهو في صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية، وحاصدا لقب «بطل الشتاء».

كما استطاع فريق السويحلي تحقيق أول فوز له على فريق البشائر بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأصبح رصيده بعد هذه المباراة ثماني نقاط، بينما سيطر التعادل الإيجابي على اللقاء الذي جمع أساريا وأبوسليم بنتيجة هدف مقابل هدف، ليصبح أبوسليم في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، كما أصبح رصيد أساريا ثماني نقاط، كما تعادل فريقا الخمس والملعب الليبي بدون أهداف، وهي مباراة شهدت ظهور المدرب الوطني رضا عطية المدير الفني الجديد لفريق الخمس.

أما المباراة الأخيرة في المجموعة الثانية فجمعت فريقي المدينة والأولمبي، حيث تمكن فريق المدينة من تعميق جراح الأولمبي بالزاوية بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف. وبهذا يكون فريق المدينة قد عزز من تواجده في مركز الوصافة للمجموعة الثانية برصيد عشرين نقطة، فيما توقف رصيد الأولمبي عند تسع نقاط فقط في آخر ترتيب المجموعة الثانية. وقد شهدت الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية تسجيل 11 هدفا.

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
ملعب طرابلس الدولي في اللمسات الأخيرة من الصيانة قبل زيارة وفد «كاف» (صور)

كما أقيمت الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى، حيث تمكن النصر من حصد لقب بطل مرحلة الذهاب للدوري الليبي بعد فوزه على فريق الصداقة بنتيجة هدفين دون رد ليصبح رصيده 21 نقطة ليستحق عن جدارة لقب «بطل الشتاء»، فيما حقق الأخضر أكبر نتيجة في هذه الجولة عندما تغلب على فريق الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبذلك يكون فريق الأخضر قد نجح في بلوغ وصافة المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، بينما ابتعد الهلال عن مقدمة الترتيب وأصبح في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

أما الأهلي بنغازي فقد أصبح في الترتيب الثالث بعد فوزه على فريق المروج بنتيجة هدف دون رد ليوصل رصيده إلى النقطة 17، كما أحرز التحدي أول انتصار له في مرحلة الذهاب بعد فوزه على فريق الصقور بنتيجة هدف دون رد، وهو الفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى سبع نقاط، بينما تواصلت معاناة فريق الصقور من النتائج السلبية على الرغم من تغيير مدربه بالمدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش، وقد أدت هذه الخسارة إلى توقف رصيد الفريق عند ست نقاط فقط.

وفي مباراة أخرى، عاد فريق التعاون إلى سكة الانتصارات وهذه المرة من بوابة فريق الأنوار بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز الذي رفع رصيد التعاون إلى النقطة الخامسة عشرة في المركز الخامس في المجموعة الأولى. وقد بلغ عدد الأهداف التي تم تسجيلها في الجولة التاسعة للمجموعة الأولى 12 هدفا، ليصبح مجموع الأهداف في المجموعتين 23 هدفا خلال الجولتين التاسعة والعاشرة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة التاسعة:
النصر بطل مرحلة الذهاب برصيد 21 نقطة، والأخضر ثانيا برصيد 17 نقطة، والأهلي بنغازي ثالثا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف، والهلال رابعا برصيد 16 نقطة، والتعاون خامسا برصيد 15 نقطة، والمروج سادسا برصيد 8 نقاط، والتحدي والأنوار 7 نقاط، والصداقة والصقور 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة العاشرة:
الأهلي طرابلس بطل مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة، والمدينة ثانيا برصيد 20 نقطة، وأبوسليم ثالثا برصيد 14 نقطة، والاتحاد المصراتي رابعا برصيد 13 نقطة، والاتحاد خامسا برصيد تسع نقاط، والسويحلي والملعب الليبي والبشائر وأساريا والخمس ثماني نقاط، والأولمبي في آخر الترتيب بخمس نقاط.

أبرز أرقام النصر خلال مرحلة الذهاب
يعد النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في المجموعة الأولى، كما أنه يتمتع بأقوى خط دفاع من بين فرق المجموعة، حيث استقبل الفريق هدفين فقط، كما أنه أكثر فريق خرج بشباك نظيفة طيلة الجولات التسع بعدما حافظ على شباكه بيضاء في سبع مباريات، كما يتمتع النصر بثالث أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 13 هدفا.

أبرز أرقام الأهلي طرابلس خلال مرحلة الذهاب
يعد الأهلي طرابلس هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في المجموعة الثانية، كما أنه يتمتع بأقوى خط دفاع في المجموعة باستقباله هدفا واحدا فقط. والأهلي طرابلس هو أكثر فريق خرج بشباك نظيفة طيلة الجولات العشر بعدما حافظ على شباكه بيضاء في ثماني مباريات.

والأهلي طرابلس هو ثالث أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 14 هدفا، فيما يعد محمد نشنوش حارس مرمى الأهلي طرابلس هو أفضل حارس مرمي في المجموعتين بخروجه بشباك نظيفة في ثماني مباريات نظيفة، والمباراة الوحيدة التي استقبل فيها هدفا كانت مباراة الأهلي طرابلس أمام الاتحاد المصراتي التي انتهت بفوز الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدف الاتحاد المصراتي سالم عليو في شباك نشنوش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس

مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة

الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050

«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية

منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»

غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى ...
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان

شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات
ليبيا تشارك في الدورة السابعة لألعاب الأندية العربية للسيدات
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب ...
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ......
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية ......
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري ......
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة ......
المزيد
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»...
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة...
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ......
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي ......
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية...
المزيد