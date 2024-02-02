أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت أحدث جولات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن حفاظ فريقي النصر والأهلي طرابلس صاحبي الصدارة في المجموعتين الأولى والثانية على موقعيهما، بل ونجاحهما في تعزيز قبضتيهما على قمة المجموعتين، بعدما تمكن كل منهما من تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة للرصيد.

الأهلي طرابلس «بطل الشتاء»

وقد اختتمت مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية بإقامة آخر مباراتين الأولى بين أساريا وأبوسليم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، فيما انتهت المباراة الثانية التي جمعت المدينة وضيفه الأولمبي بفوز المدينة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليسدل الستار بذلك على جولة قوية شهدت نتائج لافتة، حيث فاز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصل الأهلي طرابلس بذلك الفوز إلى النقطة 23 ومنهيا مرحلة الذهاب وهو في صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية، وحاصدا لقب «بطل الشتاء».

كما استطاع فريق السويحلي تحقيق أول فوز له على فريق البشائر بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأصبح رصيده بعد هذه المباراة ثماني نقاط، بينما سيطر التعادل الإيجابي على اللقاء الذي جمع أساريا وأبوسليم بنتيجة هدف مقابل هدف، ليصبح أبوسليم في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، كما أصبح رصيد أساريا ثماني نقاط، كما تعادل فريقا الخمس والملعب الليبي بدون أهداف، وهي مباراة شهدت ظهور المدرب الوطني رضا عطية المدير الفني الجديد لفريق الخمس.

أما المباراة الأخيرة في المجموعة الثانية فجمعت فريقي المدينة والأولمبي، حيث تمكن فريق المدينة من تعميق جراح الأولمبي بالزاوية بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف. وبهذا يكون فريق المدينة قد عزز من تواجده في مركز الوصافة للمجموعة الثانية برصيد عشرين نقطة، فيما توقف رصيد الأولمبي عند تسع نقاط فقط في آخر ترتيب المجموعة الثانية. وقد شهدت الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية تسجيل 11 هدفا.

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كما أقيمت الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى، حيث تمكن النصر من حصد لقب بطل مرحلة الذهاب للدوري الليبي بعد فوزه على فريق الصداقة بنتيجة هدفين دون رد ليصبح رصيده 21 نقطة ليستحق عن جدارة لقب «بطل الشتاء»، فيما حقق الأخضر أكبر نتيجة في هذه الجولة عندما تغلب على فريق الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبذلك يكون فريق الأخضر قد نجح في بلوغ وصافة المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، بينما ابتعد الهلال عن مقدمة الترتيب وأصبح في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

أما الأهلي بنغازي فقد أصبح في الترتيب الثالث بعد فوزه على فريق المروج بنتيجة هدف دون رد ليوصل رصيده إلى النقطة 17، كما أحرز التحدي أول انتصار له في مرحلة الذهاب بعد فوزه على فريق الصقور بنتيجة هدف دون رد، وهو الفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى سبع نقاط، بينما تواصلت معاناة فريق الصقور من النتائج السلبية على الرغم من تغيير مدربه بالمدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش، وقد أدت هذه الخسارة إلى توقف رصيد الفريق عند ست نقاط فقط.

وفي مباراة أخرى، عاد فريق التعاون إلى سكة الانتصارات وهذه المرة من بوابة فريق الأنوار بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز الذي رفع رصيد التعاون إلى النقطة الخامسة عشرة في المركز الخامس في المجموعة الأولى. وقد بلغ عدد الأهداف التي تم تسجيلها في الجولة التاسعة للمجموعة الأولى 12 هدفا، ليصبح مجموع الأهداف في المجموعتين 23 هدفا خلال الجولتين التاسعة والعاشرة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة التاسعة:

النصر بطل مرحلة الذهاب برصيد 21 نقطة، والأخضر ثانيا برصيد 17 نقطة، والأهلي بنغازي ثالثا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف، والهلال رابعا برصيد 16 نقطة، والتعاون خامسا برصيد 15 نقطة، والمروج سادسا برصيد 8 نقاط، والتحدي والأنوار 7 نقاط، والصداقة والصقور 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة العاشرة:

الأهلي طرابلس بطل مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة، والمدينة ثانيا برصيد 20 نقطة، وأبوسليم ثالثا برصيد 14 نقطة، والاتحاد المصراتي رابعا برصيد 13 نقطة، والاتحاد خامسا برصيد تسع نقاط، والسويحلي والملعب الليبي والبشائر وأساريا والخمس ثماني نقاط، والأولمبي في آخر الترتيب بخمس نقاط.

أبرز أرقام النصر خلال مرحلة الذهاب

يعد النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في المجموعة الأولى، كما أنه يتمتع بأقوى خط دفاع من بين فرق المجموعة، حيث استقبل الفريق هدفين فقط، كما أنه أكثر فريق خرج بشباك نظيفة طيلة الجولات التسع بعدما حافظ على شباكه بيضاء في سبع مباريات، كما يتمتع النصر بثالث أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 13 هدفا.

أبرز أرقام الأهلي طرابلس خلال مرحلة الذهاب

يعد الأهلي طرابلس هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في المجموعة الثانية، كما أنه يتمتع بأقوى خط دفاع في المجموعة باستقباله هدفا واحدا فقط. والأهلي طرابلس هو أكثر فريق خرج بشباك نظيفة طيلة الجولات العشر بعدما حافظ على شباكه بيضاء في ثماني مباريات.

والأهلي طرابلس هو ثالث أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 14 هدفا، فيما يعد محمد نشنوش حارس مرمى الأهلي طرابلس هو أفضل حارس مرمي في المجموعتين بخروجه بشباك نظيفة في ثماني مباريات نظيفة، والمباراة الوحيدة التي استقبل فيها هدفا كانت مباراة الأهلي طرابلس أمام الاتحاد المصراتي التي انتهت بفوز الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدف الاتحاد المصراتي سالم عليو في شباك نشنوش.