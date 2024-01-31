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ملعب طرابلس الدولي في اللمسات الأخيرة من الصيانة قبل زيارة وفد «كاف» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 31 يناير 2024, 03:43 مساء
ملعب طرابلس الدولي في اللمسات الأخيرة من الصيانة قبل زيارة وفد «كاف» (صور)
أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
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تتواصل أعمال الصيانة واللمسات الأخيرة بملعب طرابلس ليكون جاهزًا بحلته الجديدة في السابع عشر من فبراير المقبل، لاستضافة المباريات الدولية للمنتخب الوطني والأندية، حسب تصريحات الشركة المنفدة والمراقب الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الليبي محمد قريمدة، وذلك تمهيدًا لرفع الحظر المفروض على الملعب منذ 10 سنوات.

الصيانة في الملعب وصلت إلى المراحل الأخيرة بعد انتهاء تعشيب الملعب بالعشب الهجين وتركيب ساعة الملعب والبدء في صيانة المضمار وتركيب جميع مقاعد الملعب وحجرة الفار والملابس والمنصة الشرفية ودورات المياه والانارة وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

قريمدة: وفد رفيع من «كاف» يزور ملعب طرابلس  
وفي تصريحات إعلامية، أكد المراقب الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الليبي محمد قريمدة، أن وفدًا رفيع المستوى من «كاف» سوف يأتي في زيارة تفقدية إلى ملعب طرابلس الدولي، حيث قام الاتحاد الليبي لكرة القدم، بمراسلة الاتحاد الأفريقي من أجل رفع الحظر عن ملعب طرابلس الدولي الذي سيكون جاهزًا بحلته الجديدة في السابع عشر من فبراير المقبل، ومن المتوقع وصول وفد «كاف» بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

الدبيبة يتابع أعمال الصيانة وتطوير الملعب
من جانبه، قام رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة السبت الماضي بزيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي، رفقة وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

- الدبيبة يتفقد أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي (صور)
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وأكد الدبيبة ضرورة مطابقة الملعب للمواصفات العالمية العالية، وأن يليق بالجمهور الرياضي في ليبيا والأندية والمنتخبات الوطنية، ويكون مجهزًا بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

الحكومة تجدد الدهم لقطاع الرياضة
وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بشكل دوري ومستمر بأرضية الملعب وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته وتطويره، مجددًا دعمه لقطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية وجميع الأندية الرياضية في كل المناطق الليبية.

أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
غرفة خلع الملابس بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
غرفة خلع الملابس بملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
الدبيبة يزور ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
الدبيبة يزور ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم. (فيسبوك)
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