6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتوجه الجمعة القادم إلى مصر بعثة منتخب ليبيا لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للكبار والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

122 رباعا يتنافسون بالبطولة الأفريقية

يترأس الوفد علي أبورويص والإداري أسامة قناو والحكم أبوبكر الدوكالي والمدرب صلاح الدين الأدهم ومساعده على الصرماني.

كما تضم بعثة منتخب رفع الأثقال ستة رباعين هم إحسان شلابي وأحمد أبوزريبه ومعراج الطبال ومحمد الزنتاني ومحمد غلام ومحمد شلابي.

- الرباع الليبي إحسان شلابي ثامن الخطف وخامس النتر في رفع أثقال البحر المتوسط

- الرباع زريبة يحرز 3 برونزيات لليبيا

يشار إلى أن البطولة ستقام بمدينة الإسماعيلية في الفترة من الرابع إلي التاسع من فبراير 2024، وبمشاركة 122 رباعا يمثلون 17 دولة هي ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان وأوغندا والكاميرون وكينيا ونيجيريا وسيراليون وكاب فيردي وزامبيا وغانا ومدغشقر وموريشيوس وجنوب أفريقيا.