فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس لكرة السلة، اللبناني فؤاد أبوشقرا، أن ما قدمه فريقه خلال مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي اختُتِمت اليوم الأحد، ما هو إلا بداية، وأن القادم أفضل بالنسبة لفريق الأهلي طرابلس.

الأهلي طرابلس فاز بالمركز الثالث بشرف كبير

وقال فؤاد أبوشقرا في تصريح مصور لصفحة نادي الأهلي طرابلس على موقع «فيسبوك»، إن الأهلي طرابلس تمكن من إحراز المركز الثالث ببطولة دبي الدولية لكرة السلة بشرف كبير، وتمكن من مقارعة أفضل الفرق المشاركة في البطولة.

وأضاف إن كرة السلة الليبية مهمة جدًا على الصعيدين الأفريقي والعربي ولديها إمكانات كبيرة، والعام المقبل ستكون مشاركة الأهلي طرابلس أفضل وسيقدم الفريق أداءً أفضل.

- شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

- الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

ووجه فؤاد أبوشقرا الشكر إلى الاتحاد الإماراتي لكرة السلة على التنظيم الرابع لدورة دبي لكرة السلة، وقال إن الدورة ناجحة فنيًا وجماهيريًا وتنظيميًا.