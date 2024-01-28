شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج فريق الأهلي طرابلس بالميدالية البرونزية والمركز الثالث لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بعدما تغلب على بيروت اللبناني بنتيجة 94-73، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد.

الأهلي طرابلس تفوق طوال المباراة

جاءت نتيجة المباراة منطقية بعدما تسيَّدها الأهلي طرابلس من بدايتها لنهايتها، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 49-31.

وفي الشوط الثاني تواصلت هيمنة الأهلي طرابلس على مجريات اللعب ونجح في توسيع الفارق مع منافسه اللبناني لينهي اللقاء لصالحه محرزًا الميدالية البرونزية في المشاركة الأولى للفريق الليبي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

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يذكر أن الأهلي طرابلس نجح في الفوز على فريق بيروت اللبناني خلال مواجهة الفريقين بالدور الأول للبطولة بنتيجة 81-75.