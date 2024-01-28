الخمس والملعب الليبي يكتفيان بالتعادل السلبي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة الخمس والملعب الليبي التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد بالتعادل السلبي، وذلك ضمن الجولة العاشرة من المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

مباراة هادئة بين الخمس والملعب الليبي

جاءت المباراة هادئة ومتوسطة المستوى ولم يتمكن أي من الفريقين من تشكيل تهديد حقيقي على مرمى الفريق المنافس، حيث كان الشغل الشاغل لكليهما هو عدم تلقي هدف وتفادي الخسارة.

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بهذا التعادل السلبي يرتفع رصيد الخمس إلى ثماني نقاط من تسع مباريات، كما ارتفع رصيد الملعب الليبي إلى تسع نقاط من تسع مباريات.