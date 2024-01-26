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الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 26 يناير 2024, 05:31 مساء
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي
صراع بين لاعبي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي خلال المباراة، الجمعة 26 يناير 2024 (فيسبوك)
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تأهل فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة إلى دور نصف النهائي بدورة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على فريق الأهلي بنغازي 88 - 67 في مباراة دور ربع النهائي.

الأهلي طرابلس حسم المواجهة مع الأهلي بنغازي
ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي طرابلس في دور نصف النهائي الفائز من مباراة فريقي بيروت وهومنتمن اللبنانيين.

جاءت المواجهة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دورة دبي الدولية لكرة السلة بعد خسارة الأهلي طرابلس أول من أمس الأربعاء، وخسارة الأهلي بنغازي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

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وأدت هاتان الخسارتان إلى مواجهة حاسمة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، ممثلي كرة السلة الليبية بدوري دبي الدولية لكرة السلة، خاصة بعد خسارة النصر الإماراتي أمس الخميس.

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