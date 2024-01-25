الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة

بنغازي - بوابة الوسط

يختتم فريق الأهلي بنغازي اليوم الخميس مبارياته في الدور الأول بدورة دبى الدولية لكرة السلة عندما يواجه فريق الحكمة اللبناني في السابعة والربع مساء.

سلة الأهلي بنغازي حسمت تأهلها لربع النهائي

الأهلي بنغازي يدخل المباراة بعدما ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من دورة دبي الدولية لكرة السلة.

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ويسعى الأهلي بنغازي للفوز على الحكمة اللبناني اليوم من أجل الظفر بالمركز الثالث في مجموعته، فيما يدخل الحكمة اللبناني اللقاء من دون أي أمل في التأهل بعدما ودع منافسات الدورة رسميا بتلقيه أربع خسائر متتالية.