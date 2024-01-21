الأهلى طرابلس يفوز على منتخب الإمارات ببطولة دبي الدولية لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة فوزه الثالث في بطولة دبي الدولية بتغلبه على منتخب الإمارات بنتيجة 94 - 79 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

الأهلي طرابلس يتصدر مجموعته

وسبق لفريق الأهلي طرابلس الفوز في مباراته الأولى ببطولة دبى الدولية لكرة السلة على فريق بيروت اللبناني بطل العرب وبطل بطولة الدوحة بنتيجة 81 – 75، ثم حقق فوزه الثاني على فريق هومنتمن اللبناني بنتيجة 93 -71، ليتصدر الأهلي طرابلس ترتيب مجموعته.

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وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم أيضًا، تغلب الأهلي بنغازي على فريق سلا المغربي بنتيجة 91 – 66، ليضاف هذا الفوز إلى فوزه الأول على النصر الإماراتي بنتيجة 80 – 75.