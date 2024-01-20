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اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات تجتمع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 10:46 مساء
اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات تجتمع في طرابلس
جانب من اجتماع اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات في طرابلس صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على موقع (فيسبوك)
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عقدت اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات اليوم السبت اجتماعا مهما في صالة الاجتماعات باللجنة الأولمبية الليبية في طرابلس.

تفعيل التوعية لمكافحة تعاطي المنشطات
هدف اجتماع اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات إلى تفعيل برامج التوعية والتثقيف في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في ليبيا، بحسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات الدكتور محمد الفقيه، ومدير مكتب التوعية والتثقيف باللجنة الدكتور محمد الساكنجي، ومدير إدارة المناطق باللجنة الدكتور إبراهيم كساب، ومدير المنطقة الرابعة بسبها الدكتور إبراهيم الصالحين، ومدير المنطقة الثالثة بمصراته الدكتور نظال أبوشيبة، ومدير المنطقة الأولى ببنغازي الدكتورة انتصار أبوشيحة، والدكتور محمد الجويلي، والدكتور إبراهيم تيكة من مكتب التوعية والتثقيف باللجنة، وعبدالكريم نقاصة من مكتب الإعلام باللجنة.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل التعاون مع إدارة النشاط المدرسي في القيام بزيارات ميدانية لعدد من المدراس التعليمية خلال الفترة المقبلة لتقديم التوعية والتثقيف في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

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يشار إلى أن اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات تشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الحالية من أجل تأكيد دورها في خدمة الرياضة الليبية محليا وخارجيا.

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