بنغازي تستقبل دورة التثقيف حول مكافحة المنشطات بحضور نخبة من الرياضيين (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت، الخميس في مدينة بنغازي، فعاليات الدورة التدريبية لإعداد محاضرين في مجال التوعية والتثقيف حول مكافحة تعاطي المنشطات.

- ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات

أقيمت الدورة على مدى يومين، وشهدت مشاركة 32 متدربا من مختلف مناطق ليبيا، وحاضرت فيها الخبيرة الدولية دكتورة بسمة قاسم من الوكالة التونسية لمكافحة تعاطي المنشطات، وتلقى المشاركين الذين كانوا جميعا من العناصر الطبية المحاضرات نظريا وعمليا.

دعم من وزارة الرياضة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»

تعد هذه الدورة الأولى من نوعها في ليبيا، وكانت بتنظيم اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، وبرعاية ودعم وزارة الرياضة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وشهد ختام الدورة حضور رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، دكتور محمد عبدالله الفقيه، ومدير مكتب التوعية باللجنة، دكتور محمد الساكنجي، ومدير إدارة المناطق باللجنة، دكتور إبراهيم كساب.

شخصيات رياضية في الختام على رأسها القنين

كما شهد ختام الدورة وجود رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، ورئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات المماثلة، عبدالمنعم بن حريز، وعدد من الشخصيات الرياضية المهتمة بمكافحة تعاطي المنشطات في ليبيا.

وجرى في الختام توزيع شهادات المشاركة والحضور على المتدربين، وأيضا جرى تقديم شهادات شكر لكل من أسهم في إنجاح الدورة بمدينة بنغازي.

الخبيرة الدولية دكتورة بسمة قاسم تلقي محاضرة. (فيسبوك)

الخبيرة الدولية دكتورة بسمة قاسم على المنصة قبل إلقاء المحاضرات. (فيسبوك)

الخبيرة الدولية دكتورة بسمة قاسم بجوار رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين تسلم الشهادات. (فيسبوك)

الخبيرة الدولية دكتورة بسمة قاسم تصافح رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين. (فيسبوك)