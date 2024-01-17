يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج الليبي يزن بن صويد بالميدالية البرونزية في بطولة العرب لناشئي المبارزة تحت 15 عاما، التى أقيمت في البحرين بمشاركة 26 لاعبا من: ليبيا ومصر والبحرين ولبنان والكويت وعمان والسعودية.

يزن بن صويد يخسر في نصف النهائي

وحقق يزن الفوز في دور الـ16 على العماني مروان الحجري بنتيجة 15 – 11. وفي دور الثمانية، تغلب على لاعب الكويت 15 – 13، لكنه خسر في نصف النهائي أمام اللاعب السعودي 15/ 11.

وفي الترتيب النهائي للبطولة، توج المصري أدهم مجدي بكأس وذهبية البطولة، ونال الميدالية الفضية السعودي عبدالله مشاري، بينما توج كل من يزن بن صويد واللبناني نعمة غابريال بالميدالية البرونزية.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، في حديث لـ«الوسط»، بالدور الذي تقوم به وزارة الرياضة في دعم ورعاية وتشجيع المواهب الواعدة، وتحملها تكاليف المشاركة في مختلف البطولات.

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كما أشاد عزالدين القاضي بالمدربين سراج التاجوري وإيهاب أبوشكيوة على جهودهما التي يبذلانها من أجل إعداد وتجهيز الأبطال الليبيين، فنيا وبدنيا، للمشاركة في البطولات. وقدم التهنئة للاعب يزن بن صويد الذي نال إعجاب كل متابعي البطولة، وقدم مستوى متميزا، وتوج بالميدالية البرونزية في أولى مشاركاته الخارجية.