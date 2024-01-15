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الهلال يكتسح التعاون برباعية في مباراة مؤجلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 15 يناير 2024, 09:56 مساء
الهلال يكتسح التعاون برباعية في مباراة مؤجلة
فريق كرة القدم بنادي الهلال الليبي. (فيسبوك)
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اكتسح فريق الهلال ضيفه التعاون بأربعة أهداف نظيفة في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف قبل أن يسجل فريق الهلال أربعة أهداف نظيفة بالشوط الثاني، جاء الأول عن طريق أسامة بلعيد، والثاني سجله المحترف إيزي إيفان، وأضاف طه الشلوي الثالث، واختتم فيصل البدري بالهدف الرابع.

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بهذه النتيجة أصبح الهلال في الترتيب الثاني برصيد 16 نقطة خلف فريق النصر متصدر هذه المجموعة برصيد 18 نقطة، وبقي التعاون بنفس رصيده السابق 12 نقطة في الترتيب الرابع.

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