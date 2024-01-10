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تعادل أبوسليم والبشائر في مباراة مؤجلة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 07:13 مساء
تعادل أبوسليم والبشائر في مباراة مؤجلة من «دورينا»
فريق أبوسليم (حساب نادي أبوسليم على فيسبوك)
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تعادل فريقا أبوسليم والبشائر سلبيا في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء بملعب أبوسليم ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

لقاء متوسط المستوى بين أبوسليم والبشائر
جاءت المباراة متوسطة المستوى اعتمد خلالها الفريقان على التسديد بعيد المدى من خارج منطقة الجزاء في محاولات لم يكتب لها النجاح لهز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 55 كاد البشائر يحرز هدفا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلا أن حارس فريق أبوسليم تصدى لها بنجاح، فيما رد أبوسليم بتسديدة أنقذها حارس البشائر في الدقيقة 70.

واضطر فريق البشائر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 85، واستغل أبوسليم النقص العددي في صفوف ضيفه فشدد من الضغط الهجومي أملا في إحراز هدف، غير أن دفاع البشائر استبسل في الدفاع عن مرماه لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبوسليم إلى عشر نقاط في المركز الرابع بترتيب فرق المجموعة الرابعة لـ«دورينا»، كما ارتفع رصيد البشائر إلى ثماني نقاط متساويا مع الملعب الليبي صاحب المركز السادس بالرصيد نفسه.

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