اليوم.. الهلال يستضيف الصداقة في مباراة مؤجلة بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا الهلال والصداقة في السابعة من مساء اليوم الأحد باستاد شهداء بنينا، في مباراة مؤجلة لفريق الهلال من الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا». جاء تأجيل المباراة بسبب انشغاله بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاختبار الأول للهلال مع مانولوفيتش

تعد المباراة هي الأولى لفريق الهلال تحت قيادة مدربه الصربي الجديد زوران مانولوفيتش الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للمدرب المصري محمد عودة المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج على صعيد الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد عشر نقاط حصدها من خمس مباريات، وقد سجل الفريق ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفًا واحدًا.

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أما الصداقة فهو في المركز الثامن برصيد ست نقاط حصدها من سبع مباريات، وقد سجل الفريق تسعة أهداف واستقبلت شباكه عشرة أهداف.