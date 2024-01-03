وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية تشيد بإنجاز بطلة الشراع الذهبية ميار الوليد

القاهرة - بوابة الوسط

حيَّت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا دكتورة حورية خليفة الطرمال البطلة ميار الوليد على تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للشراع لصنف «الأوبتمست» والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 27-30 ديسمبر الماضي.

وأكدت الطرمال تقديرها للجهود التي تبذلها المرأة والفتاة الليبية بشكل عام في ميدان الرياضة، الأمر الذي أثمر أخيرًا عن ظهور بطلات بحجم ووزن ميار الوليد في منافسات الشراع، لترفع راية الوطن على الصعيد الدولي، حسب صفحة وزارة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا عبر «فيسبوك».

ميار الوليد تحصل على المركز الثامن في الترتيب العام

واشترك في البطولة 52 متسابقًا، حصلت فيها الوليد على المركز الثامن بالترتيب العام والمركز الأول على مستوى البنات، وجاءت ثانيًا مليكة العبيدي من تونس، وثالثًا عائشة عبدالله من تونس، ورابعًا ماريا الوليد من ليبيا.

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تفوق تونسي لإدريس دردوري

في حين توج بذهبية الرجال التونسي إدريس دردوري، ونال الفضية التونسي فارس خميري، والميدالية البرونزية التونسي الهادي خروبي، وحل رابعًا التونسي ياسين جلاي، وخامسًا التونسي زكريا مرساني.

نتائج متواضعة للبعثة الليبية في منافسات الرجال

بينما جاء باقي نتائج لاعبي ليبيا في منافسات الرجال بعيدة عن منصات التتويج، حيث حل المتسابق منتصر مطر في الترتيب الـ15، وعبدالمهيمن المغربي الـ17، ومحمد الرمالي الـ20، وأحمد عبدالباسط الـ23، ومحمد طبلق الـ24، وأشرف حاتم الـ28، وعلي مسلم الـ34، ومحمد المغربي الـ34، ومحمد الوليد الـ38.

بطلة الشراع الذهبية ميار الوليد على منصات التتويج. (فيسبوك)