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شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 08:37 مساء
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تنويه لبرنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «WTV». (قناة الوسط)
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يسلط برنامج «ملعب الوسط» في حلقته الجديدة، التي تذاع مساء السبت على قناة «الوسط» (wtv)، على ثلاث قضايا تهم الشارع الرياضي الليبي في مقدمتها ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» مع انتهاء الجولة السابعة.

ويناقش البرنامج كذلك وضع المحترف الليبي حمدو الهوني ومستقبله الاحترافي وإمكانية عودته إلى الدوري الليبي، فيما تكون هناك تغطية خاصة عن اللاعب محمد المريمي.

يقدم حلقة اليوم الإعلامي مراد دخيل مع محللي الوسط «Wtv» أبوبكر الحرك وعادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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