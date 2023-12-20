ندوة «الألعاب الفردية» في المنطقة الجنوبية تخرج بتوصيات مهمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقام مكتب الرياضة في قاعة صندوق التضامن الاجتماعي بجرمة الأثرية في مدينة أوباري ندوة علمية بعنوان «الألعاب الفردية بالمنطقة الجنوبية.. بين الإهمال والإنجاز»، بحضور عدد من رؤساء الأندية والاتحادات والمهتمين بالشأن الرياضي.

الندوة تبحث أسباب إهمال الألعاب الفردية

وقد تركزت محاور الندوة حول محاولة التعرف على أسباب الإهمال، وما إذا كان بسبب الاهتمام المفرط بكرة القدم، وما تلقاه من دعم مادي ومعنوي وإعلامي، أم بسبب إدارات الاتحادات والأندية؟. كما تناولت الندوة الحلول المقترحة لعلاج المشكلة.

حاضر في الندوة أساتذة من كلية التربية البدنية بسبها، وهم: الدكتور امحمد الفيتوري، والدكتور اصلاح شافعي، والدكتور محمد بركة، والدكتورالشاذلي يحمد، بالإضافة إلى الأستاذ عبدالسلام الأمين، والإعلامي الرياضي محمد الناجم.

وقد خرجت الندوة بالعديد من التوصيات، أبرزها: ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات والهيئات التعليمية والرياضية والإعلامية، لإيجاد بيئة مناسبة من أجل توسيع قاعدة ممارسي الألعاب الرياضية دون التركيز على لعبة واحدة فقط. وشددت الندوة على ضرورة اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، والوصول بها لأعلى المستويات الرياضية من خلال بيئة رياضية قائمة على العلوم الرياضية وتطبيقاتها.

وطالبت توصيات الندوة بالاهتمام بالوقاية من الإصابات الرياضية، والتأهيل بعد الإصابة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي والإعلامي للألعاب الفردية، والاهتمام بالتسويق والاستثمار في المجال الرياضى بالجنوب.

وأوصت الندوة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الرياضة والتعليم، لوضع قاعدة أساسية من خلال المنهج المدرسي بالاهتمام بمادة التربية البدنية، والتركيز على الألعاب الفردية بجانب الألعاب الجماعية، والاهتمام بتكوين القادة في الرياضيين، وتشجيع الاهتمام بالبحوث العلمية والاستفادة منها، ووضع القوانين واللوائح الموحدة التي تسهم في تنظيم وتطوير الرياضة، خاصة الألعاب الفردية.

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كما طالبت الندوة بإلزام الأندية الرياضية بالمشاركة في الألعاب الفردية، والاهتمام بالبنى التحتية لهذه الألعاب، من مضامير لسباقات الهجن والفروسية وصالات ومسابح مائية وملاعب للرواد في كل البلديات، إلى جانب دعم أنشطة الاتحادات الرياضية داخليا وخارجيا.