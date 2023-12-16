الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يجهز لتنظيم دورة الألعاب الجامعية الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بدأ الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب بالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس، التجهيز لدورة الألعاب الجامعية الأولى التي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر الجاري.

التنافس في 7 رياضات بدورة الألعاب الجامعية الأولى

يشارك في دورة الألعاب الجامعية الأولى طلاب الجامعات الليبية من مواليد 1999 إلى 2005، وتشمل المنافسات في الدورة ألعاب الشطرنج والتنس الأرضي وتنس الطاولة وكرة القدم داخل الصالات وثلاثيات كرة السلة والرغبي السباعي والعدو الريفي.

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وصرح رئيس اللجنة المنظمة للدورة إبراهيم الشيباني بأن عدد الطلاب المشاركين في دورة الألعاب الجامعية الأولى يصل إلى 180 لاعبا يمثلون جامعات طبرق وعمر المختار ودرنة وبنغازي وسرت ومصراتة والمراقب والأسَمرية والخمس وصبراتة وسبها والجامعة البريطانية والزنتان ونالوت وغريان وفزان والجامعة الأهلية والرفاق والجفارة وأفريقيا، بالإضافة إلى جامعة طرابلس التي تستضيف فعاليات الدورة.