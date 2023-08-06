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الصين تهيمن على جدول ميداليات عالمية الجامعات.. والجزائر في الصدارة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 06 أغسطس 2023, 11:17 صباحا
الصين تهيمن على جدول ميداليات عالمية الجامعات.. والجزائر في الصدارة العربية
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واصلت الصين هيمنتها على جدول ميداليات الدورة الرياضية الجامعية العالمية، المقامة في مدينة تشنغدو الصينية، بعد أن وصل عدد ميدالياتها إلى 81 ميدالية ملونة. وجاء ترتيب جدول الميداليات بعد أمس السبت على النحو التالي:

- ابن سعيد يفقد مباراته في جودو عالمية الجامعات بالصين

1- الصين: 76 ذهب - 30 فضة - 27 برونز.
2- اليابان: 18 ذهب - 23 فضة - 30  برونز.
3- كوريا: 17 ذهب - 15 فضة - 18 برونز.
4- الهند: 11 ذهب - 5 فضة - 10 برونز.
5- إيطاليا: 10 ذهب - 8 فضة - 13 برونز.
6- بولندا: 8 ذهب - 6 فضة - 11 برونز.
7- تايوان: 6 ذهب - 15 فضة - 15 برونز.
8- تركيا: 6 ذهب - 10 فضة - 9 برونز.
9- إيران: 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونز.
10- ألمانيا: 4 ذهب - 6 فضة - 9 برونز.

الجزائر في الترتيب الـ39 بميداليتين
تصدرت الجزائر الترتيب العربي، حيث احتلت المركز الـ39 بميداليتين، واحدة فضة ومثلها برونز، لتكون الأول عربيا في المنافسات العالمية.

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