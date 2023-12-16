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الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 16 ديسمبر 2023, 06:33 مساء
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي
تنويه مباراة الملاكم الليبي سعد الفلاح أمام منافسه البريطاني كانديلاكي السبت 16 ديسمبر 2023 (قناةالوسط)
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يترقب عشاق الملاكمة نزالا جديدا يخوضه البطل الليبي سعد الفلاح في مواجهة البريطاني كانديلاكي في المواجهة التي ستقام بينهما في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وهو النزال الذي ستنقله قناة الوسط «Wtv».

باريس تحتضن نزال سعد الفلاح وكانديلاكي
يقوم بتنظيم النزال بين البطل الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي المجلس العالمي للملاكمة «WBC»، وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، طالب البطل الليبي سعد الفلاح من الجماهير الليبية بالدعاء له لكي يكون التوفيق حليفه في نزاله الليلة أمام البريطاني كانديلاكي.

عبر قناة الوسط.. لحظة فوز الملاكم سعد الفلاح بالضربة القاضية ضد الفرنسي كيفين جيرارد
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كما نشر سعد الفلاح صورا له أثناء التدريبات الشاقة التي يؤديها استعدادا لمواجهة الليلة أمام كانديلاكي.

وفى تصريح أدلى به ليث الفلاح مدير أعمال البطل الليبي لبوابة الوسط، قال إن البطل سعد الفلاح معنوياته عاليه ويواصل تدريباته منذ أكثر من شهر تحت إشراف مدربه الجديد الفرنسي من أصول مغربيه عزيز الحلب.

البطل الليبي سعد الفلاح خلال أحد تدريباته (فيسبوك)
البطل الليبي سعد الفلاح خلال أحد تدريباته (فيسبوك)
البطل الليبي سعد الفلاح مع مؤسس لعبة الكونفو في ليبيا احمد زايد (فيسبوك)
البطل الليبي سعد الفلاح مع مؤسس لعبة الكونفو في ليبيا احمد زايد (فيسبوك)
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