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معرض الرياضة واللياقة والصحة ينطلق الأحد المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الجمعة 15 ديسمبر 2023, 10:01 مساء
معرض الرياضة واللياقة والصحة ينطلق الأحد المقبل
تنويه معرض الرياضة واللياقة والصحة (فيسبوك)
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أكد مدير شركة «رواق» لتجهيز وتنظيم المعارض، زهير امبيه، أن معرض الرياضة واللياقة والصحة بعد الأول من نوعه في ليبيا.

المعرض مستمر 3 أيام
وقال امبيه إن المعرض سينطلق بعد غد الأحد بإقامة حفل الافتتاح الرسمى، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور الرياضى بدءا من يوم الإثنين المقبل، وسيستمر ثلاثة أيام.

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وأوضح زهير امبيه، في تصريح إلى بوابة «الوسط»، أن 45 مؤسسة وشركة واتحادا رياضيا ستشارك في المعرض الذي يشمل كل التخصصات الرياضية، ومنها المعدات والملابس الرياضية والرياضيات الإلكترونية والعلاج الطبيعى والإعلام الرياضى والأندية والمكملات الغذائية. كما ستقام على هامش المعرض ورش عمل وندوات في عدة تخصصات رياضية، لترسيخ الثقافة الرياضية.

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