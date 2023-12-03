الضاوي يكمل سباق نصف ماراثون طرابلس بنجاح وسط مئات الرياضيين المشاركين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكمل لاعب الشباب لكرة القدم السابق عضو جمعية الوفاء الرياضية للقدامى جمال الضاوي مشاركته الناجحة في سباق نصف ماراثون طرابلس الذي أقيم منذ أيام.

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وعبر الضاوي في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك» عن سعادته الغامرة وهو في هذا العمر بمشاركته الإيجابية، وإحراز ترتيب وصول 302 من ضمن 1200 رياضي شاركوا في الماراثون، أكمل منهم 479 رياضيا فقط الماراثون.

تعد هذه المشاركة الناجحة الثالثة على التوالي للضاوي، الذي قدم رسالة رائعة ومحفزة على ممارسة الرياضة.

لاعب الشباب لكرة القدم السابق عضو جمعية الوفاء الرياضية للقدامى جمال الضاوي خلال منافسات الماراثون. (فيسبوك)