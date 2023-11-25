  • Alwasat News
Atwasat

شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون العاصمة الرابع.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 25 نوفمبر 2023, 11:15 صباحا
شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون العاصمة الرابع.. السبت
جانب من الاستعداد لسباق نصف ماراثون العاصمة الرابع. (صفحة سباق نصف ماراثون العاصمة عبر فيسبوك)
alwasat radio

تشهد مدينة طرابلس، اليوم السبت، سباق نصف ماراثون العاصمة الرابع لمسافة 21 كلم، بعدما وصل إجمالي عدد المسجلين إلى 3300 متسابق، وسط ترقب لمنافسة قوية ومثيرة فى سباق النساء، وتحديدا انحصار المنافسة بين المتسابقتين المغربيتين فتحية صميد وأميمة سعد، والمتسابقات التونسيات: محبوبة بلقاسم وسيرين الماجري وأمينة يعقوب.

وفي سباق الرجال، هناك منافسة قوية بين المتسابقين المغربيين يونس بن نار وإبراهيم خليفة، والتونسيين محمد لأمين وهيكل السبوعي، والجزائري شوقي حكيم.

نقطة الانطلاق من أمام قاعة المؤتمرات ركسوس
نقطة انطلاق السباق من أمام قاعة المؤتمرات ركسوس بغابة النصر في طرابلس باتجاه الإشارة الضوئية عند نادي الاتحاد ثم جزيرة دوران باب العزيزية باتجاه جزيرة جامع القدس، والعودة إلى طريق المطار وصولا إلى المنعطف بعد محطة وقود طريق المطار، ومنها إلى نقطة الوصول أمام قاعة ركسوس.

المشوط لـ«بوابة الوسط»: سباق نصف ماراثون بطرابلس مفتوح للجميع

وتحسب نتائج الفرق عبر تسجيل أربعة متسابقين أو أكثر. بينما رصدت جوائز قيمة، من بينها هواتف نقالة وشاشات ذكية ومبالغ ماليه، فالمتوج بسباق الفردي العام كبار سيحصل على 10 آلاف دينار، والثانى 8 آلاف دينار، والثالث 5 آلاف دينار.

6 آلاف دينار للفائز في سباق الفرق كبار
وفي سباق الفرق كبار، الأول سيحصل على 6 آلاف دينار، والثاني 5 آلاف دينار، والثالث 4 آلاف دينار، بينما المتوجة بسباق النساء ستحصل على 7.5 ألف دينار، والثانية 5 آلاف دينار، والثالثة 4 آلاف دينار.

شاشات ذكية وهواتف نقالة ضمن الجوائز
وخصصت جائزة باسم الراحل فرج المشوط بـ2500 دينار لأكبر متسابق سنا يكمل السباق. كما ستمنح أيضا جوائز للمتحصلين على التراتيب العشرة الأولى بكل فئة بإجمالي 80 جائزة، فأول وثاني وثالث الترتيب سيحصلون على شاشات ذكية 43 بوصة، بإجمالي 24 شاشة، وأصحاب الترتيب الرابع والخامس والسادس سيحصلون على هواتف نقالة، وأصحاب الترتيب من السابع إلى العاشر سيحصلون على بدلة رياضية، وستمنح أيضا 1000 هدية للمشاركين الواصلين الأوائل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام ...
البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024

البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد
شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة

النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة
باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات

باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن ...
«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير ...
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
أساريا يفشل في خطف صدارة المجموعة الثانية من «دورينا» بالتعادل مع البشائر
أساريا يفشل في خطف صدارة المجموعة الثانية من «دورينا» بالتعادل مع...
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد ......
المزيد
الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري الطائرة الليبي
الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري ......
شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون العاصمة الرابع.. السبت
شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون ......
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى ......
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون ......
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة...
المزيد