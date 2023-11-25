شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون العاصمة الرابع.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد مدينة طرابلس، اليوم السبت، سباق نصف ماراثون العاصمة الرابع لمسافة 21 كلم، بعدما وصل إجمالي عدد المسجلين إلى 3300 متسابق، وسط ترقب لمنافسة قوية ومثيرة فى سباق النساء، وتحديدا انحصار المنافسة بين المتسابقتين المغربيتين فتحية صميد وأميمة سعد، والمتسابقات التونسيات: محبوبة بلقاسم وسيرين الماجري وأمينة يعقوب.

وفي سباق الرجال، هناك منافسة قوية بين المتسابقين المغربيين يونس بن نار وإبراهيم خليفة، والتونسيين محمد لأمين وهيكل السبوعي، والجزائري شوقي حكيم.

نقطة الانطلاق من أمام قاعة المؤتمرات ركسوس

نقطة انطلاق السباق من أمام قاعة المؤتمرات ركسوس بغابة النصر في طرابلس باتجاه الإشارة الضوئية عند نادي الاتحاد ثم جزيرة دوران باب العزيزية باتجاه جزيرة جامع القدس، والعودة إلى طريق المطار وصولا إلى المنعطف بعد محطة وقود طريق المطار، ومنها إلى نقطة الوصول أمام قاعة ركسوس.

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وتحسب نتائج الفرق عبر تسجيل أربعة متسابقين أو أكثر. بينما رصدت جوائز قيمة، من بينها هواتف نقالة وشاشات ذكية ومبالغ ماليه، فالمتوج بسباق الفردي العام كبار سيحصل على 10 آلاف دينار، والثانى 8 آلاف دينار، والثالث 5 آلاف دينار.

6 آلاف دينار للفائز في سباق الفرق كبار

وفي سباق الفرق كبار، الأول سيحصل على 6 آلاف دينار، والثاني 5 آلاف دينار، والثالث 4 آلاف دينار، بينما المتوجة بسباق النساء ستحصل على 7.5 ألف دينار، والثانية 5 آلاف دينار، والثالثة 4 آلاف دينار.