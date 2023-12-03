«Wtv» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط» وإلغاء حلقة «في التسعين».. الإثنين

أعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط»، الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيا.
مواعيد الحلقات الثلاث المقبلة لـ«ملعب الوسط»، بعد صدور جدول المباريات، ستكون أسبوعيًا عند الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، كالتالي:
- ملعب الوسط.. الإثنين 4 ديسمبر 2023.
- ملعب الوسط.. الأحد 10 ديسمبر 2023.
- ملعب الوسط.. السبت 16 ديسمبر 2023.
- شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
كما نوهت قناة الوسط «Wtv» للإلغاء حلقة برنامج «في التسعين» ليوم الإثنين 4 ديسمبر الجاري، لتزامنها مع موعد حلقة «ملعب الوسط»، ونهاية الجولة.
محللو ونجوم «Wtv» في ثوب جديد
وكشفت قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك» النقاب عن الثوب الجديد لباقة البرامج الرياضية بالقناة، قائلة: «للمرة الأولى في ليبيا، ومع محللي ونجوم Wtv بتشكيلة جديدة، دورينا بتفاصيله الفنية وأرقامه الدقيقة وكواليسه المخفية في «ملعب الوسط». كونوا في الموعد بداية من الثلاثاء في تمام العاشرة مساء».
تعليقات