«Wtv» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط» وإلغاء حلقة «في التسعين».. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط»، الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيا.

مواعيد الحلقات الثلاث المقبلة لـ«ملعب الوسط»، بعد صدور جدول المباريات، ستكون أسبوعيًا عند الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، كالتالي:

- ملعب الوسط.. الإثنين 4 ديسمبر 2023.

- ملعب الوسط.. الأحد 10 ديسمبر 2023.

- ملعب الوسط.. السبت 16 ديسمبر 2023.

- شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

كما نوهت قناة الوسط «Wtv» للإلغاء حلقة برنامج «في التسعين» ليوم الإثنين 4 ديسمبر الجاري، لتزامنها مع موعد حلقة «ملعب الوسط»، ونهاية الجولة.