شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء، مع الإعلامي مؤيد إسكندر أحدث القضايا الرياضية على الساحة الليبية.

ويتصدر الحلقات النقاشية من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» الحديث عن «ديربي» طرابلس المقرر إقامته غدا الثلاثاء، ويجمع الأهلي طرابلس والاتحاد في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

أزمة التحكيم تظهر مجددا في سماء الدوري الليبي

وتناقش الحلقة أيضا أزمة التحكيم بعدما أثارت الجدل بين الأندية، كما تتطرق الحلقة إلى الحديث عن ممثلي ليبيا في أول ظهور بمجموعات «الكونفدرالية».

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وتعرض ممثلو ليبيا في بطولة «الكونفدرالية» أمس الأحد للخسارة في بداية منافسات دور المجموعات، أبوسليم أمام الزمالك بهدف في مصر ضمن منافسات المجموعة الثانية، كما خسر الهلال أمام اتحاد العاصمة في الجزائر بهدفين دون رد في المجموعة الأولى.