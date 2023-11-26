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عصارة يستعيد ذكريات رموز نادي الجزيرة عبر الراحلين غريبة وأبوعجاجة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 26 نوفمبر 2023, 09:29 مساء
عصارة يستعيد ذكريات رموز نادي الجزيرة عبر الراحلين غريبة وأبوعجاجة
الراحلان بشير غريبة وإدريس أبوعجاجة. (أرشيفية : الإنترنت)
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استعاد الرئيس السابق لنادي الجزيرة زوارة سعود عصارة الذكريات بالحديث عن بعض الرموز الراحلة، وكان من بين من تحدث عنهم سعود عصارة، الراحلان بشير غريبة وإدريس أبوعجاجة.

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وقال عصارة في حديثه «بشير غريبة وإدريس أبوعجاجة من أساطير كرة القدم بنادي الجزيرة الذي يمثل مدينة زوارة، وسيبقى كل منهما في ذاكرة الجمهور الليبي عامة، والجزيرة خاصة».

يذكر أن نادي الجزيرة يعتبر من الأندية الفاعلة بالمنطقة الغربية، وعلى مستوى الرياضة الليبية، وله مسيرة عقود ولديه فرق في عدة ألعاب جماعية، وفردية، وفي عدة فئات.

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