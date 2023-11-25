مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني الموقت لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم السبت، والمخصص قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام أبوسليم في افتتاح دور المجموعات بـ«الكونفدرالية»، أنه يعاني غيابات كثيرة.

- طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك وأبوسليم في «الكونفيدرالية»

ويستقبل الزمالك منافسه أبوسليم، بطل ليبيا، في تمام السادسة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مصر، في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

مدرب الزمالك: أبوسليم يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: «مواجهة أبوسليم مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات، ونتطلع لبداية قوية في البطولة. على الرغم من الغيابات، لكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات، ووظفنا بعض اللاعبين في مراكز أخرى، لتعويض النقص العددي».

وأضاف المدرب الموقت لفريق الزمالك: «أبوسليم يقدم كرة حديثة، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهازا فنيا على أعلى مستوى، وسبق أن حقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية».