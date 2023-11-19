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المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 12:31 مساء
المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر
- بعثة المنتخب الليبي للشبيبة المدرسية لكرة القدم قبل التوجه إلى مصر. (فيسبوك)
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يستأنف المنتخب الليبي للشبيبة المدرسية لكرة القدم استعداداته الجدية للمرحلة المقبلة، التي تتضمن استحقاقات عدة، أبرزها المشاركة الإقليمية في البطولة العربية المدرسية للعام الجاري في مصر.

ويشارك المنتخب الليبي للشبيبة بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، التابع لوزارة الشباب، للمرة الأولى بعد سنوات من الانقطاع عن المشاركة في الدورات المدرسية الإقليمية، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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مشاركة 11 دولة على مستوى البنين والبنات
وانطلقت البطولة العربية المدرسية الإقليمية لعام 2023 الجمعة الماضي، وستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 11 دولة على مستوى البنين والبنات.

ويشغل رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، منصب النائب الأول في الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، بعد الانتخابات التي أجريت في جنوب أفريقيا مايو الماضي.

- بعثة المنتخب الليبي للشبيبة المدرسية لكرة القدم قبل التوجه إلى مصر. (صفحة حكومتنا عبر فيسبوك)
- بعثة المنتخب الليبي للشبيبة المدرسية لكرة القدم قبل التوجه إلى مصر. (صفحة حكومتنا عبر فيسبوك)
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