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طبيب الرباع الليبي أبوزريبة لـ«بوابة الوسط»: العودة للتدريبات والبطولات ممكنة في القريب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:47 صباحا
طبيب الرباع الليبي أبوزريبة لـ«بوابة الوسط»: العودة للتدريبات والبطولات ممكنة في القريب
تتويج في ظهور سابق لبطل رفع الأثقال الليبي أحمد أبوزريبة. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد اختصاصي جراحة العظام والمفاصل الدكتور منذر مبارك، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه أجرى كشفا سريريا للاعب منتخب ليبيا لرفع الأثقال البطل أحمد أبوزريبة، وأن النتائج مطمئنة، وأنه بإمكان الرباع أبوزريبة العودة إلى التدريبات والمشاركة في البطولات.

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الدكتور منذر مبارك أجرى عملية جراحية ناجحة لوتر قدم البطل أحمد أبوزريبة، الذي خضع بعدها على مدى ثلاثة أشهر للعلاج الطبيعي.

سبق للبطل أبوزريبة التتويج ببطولات عدة على مستوى ليبيا، والتتويج أيضا ببطولة أفريقيا في كينيا 2021، ومصر 2022، وفضية العرب بالعراق 2021.

وينتظر أبوزريبة المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في فبراير المقبل بمصر، وتصفيات أبريل في تايلاند.

ظهور سابق لبطل رفع الأثقال الليبي أحمد أبوزريبة. (أرشيفية : الإنترنت)
ظهور سابق لبطل رفع الأثقال الليبي أحمد أبوزريبة. (أرشيفية : الإنترنت)
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