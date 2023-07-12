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الليبي شلابي ضمن 8 رباعين في التنافس على ذهبية وزن 73 كلغ بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 12 يوليو 2023, 02:47 مساء
الليبي شلابي ضمن 8 رباعين في التنافس على ذهبية وزن 73 كلغ بدورة الألعاب العربية
الرباع الليبي إحسان شلابي في منافسات سابقة. (أرشيفية : الإنترنت)
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تشهد اليوم الأربعاء منافسات الأثقال وزن 73 كلغ بدورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر، مشاركة ثمانية رباعين، منهم الرباع إحسان شلابي من ليبيا، وفرج الله من الجزائر، وأحمد كامل من الأردن.

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أيضًا تضم قائمة المشاركين: أيوب سالم من تونس، ومصطفى أنور من العراق، وتميم إلياس من عمان، ورباعا السعودية محمود محمد وعبدالرحمن صالح.

يشار إلى أن مشاركة ليبيا في منافسات الأثقال بدورة الألعاب العربية اقتصرت على الرباع إحسان شلابي ومدربه محمد الشتيوي والحكم يونس المستيري.

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