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وصول المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 02:42 مساء
وصول المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم (صور)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نوفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
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وصل لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب إيسواتيني اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ثقة وتفاؤل في صفوف المنتخب الوطني
وبدت على اللاعبين لدى وصولهم إلى الملعب أمارات الثقة والتفاؤل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم الذي ينطلق في الثالثة عصرا بوقيت ليبيا.

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«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

تمثل مباراة اليوم الاختبار الرسمي الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» الذي اختار قائمة من اللاعبين الشباب لتجديد دماء الفريق بلاعبين يمكنهم تمثيل «فرسان المتوسط» على المستوى الدولي لسنوات قادمة.

وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نوفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نوفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نومفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نومفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نوفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نوفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نومفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا الجمعة 17 نومفمبر 2026 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
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