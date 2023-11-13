طائرة خاصة تقل منتخب ليبيا إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لأولى تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط»، متجهة إلى جنوب أفريقيا، عبر طائرة خاصة من مطار بنينا بمدينة بنغازي.

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يأتي هذا في إطار استعداد المنتخب الليبي لأولى مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامته بتنظيم مشترك في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك أمام منتخب إسواتيني، الجمعة المقبل.

وينافس منتخب ليبيا ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس، وتجرى مواجهة منتخب إسواتيني على ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا.