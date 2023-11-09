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شاهد «في التسعين»: تعديلات «ميتشو» على قائمة المنتخب.. وبيان اتحاد الكرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 07:03 مساء
شاهد «في التسعين»: تعديلات «ميتشو» على قائمة المنتخب.. وبيان اتحاد الكرة
تنويه برنامج «في التسعين» الخميس 9 نوفمبر 2023
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يواصل برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط»(WTV)  في السابعة من مساء اليوم الخميس، متابعته للرياضة الليبية، حيث يناقش جملة من القضايا الرياضية المهمة التي تشغل بال الشارع الرياضي.

موضوعات مهمة تطرح على مائدة «في التسعين»
وسيكون ملف انطلاق تحضيرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والتعديلات التي أجراها المدير الفني الصربي «ميتشو» على القائمة التي استدعاها لدخول المعسكر على رأس الموضوعات التي سيتم طرحها خلال برنامج «في التسعين» الذي يقدمه الليلة المذيع عبدالرزاق بالحاج، وسيكون ضيوف الحلقة عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، حيث سيخوض أول جولتين له في التصفيات أمام منتخبي إيسواتيني والكاميرون.

كما يناقش برنامج «في التسعين» البيان الذي أصدره اتحاد كرة القدم، وألمح فيه باللجوء إلى حرمان الجماهير من دخول الملاعب مجددا، وتأثير ذلك على المنافسة بين الفرق التي تخوض الموسم الكروي الحالي من الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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