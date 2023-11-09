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البشائر يتعادل مع الخمس ويحصل على أولى نقاطه في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 09 نوفمبر 2023, 06:02 مساء
البشائر يتعادل مع الخمس ويحصل على أولى نقاطه في «دورينا»
مباراة الخمس والبشائر بالجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز الخميس 9 نوفمبر 2023 (حساب نادي البشائر على فيسبوك)
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تعادل فريقا الخمس والبشائر بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الخميس بملعب الخمس في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

تراوري يضع البشائر في المقدمة
تقدم فريق البشائر في الشوط الأول بهدف عن طريق المحترف شيبان تراوري، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الخمس من إدراك التعادل بهدف أحرزه محمد عياد.

بهذا التعادل يكون فريق البشائر قد عاد بنقطة ثمينة من ملعب الخمس وهي أول نقطة له في الدوري الممتاز «دورينا»، بينما تمكن فريق الخمس من رفع رصيده إلى النقطة الخامسة ليحافظ على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية خلف المدينة المتصدر بست نقاط، إلا أنه أهدر فرصة اعتلاء صدارة الترتيب بتعادله اليوم مع البشائر.

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين وشهدت لمحات جيدة وسرعة نقل الكرة من جانب الفريقين بجانب عدد من الفرص الضائعة، إلا أن الأفضلية في الشوط الأول كانت لفريق البشائر الصاعد حديثا لدوري الممتاز، الذي استطاع محترفه المالي شيبان تراوري تسجيل هدف في الدقيقة 38 لينتهي هذا الشوط بتقدم البشائر.

وفي الشوط الثاني تحرك فريق الخمس وضغط بكل ثقله وتحصل على عدة فرص مع بداية الشوط الثاني، فيما اعتمد فريق البشائر على الهجمات المرتدة وكاد يتمكن من هز الشباك مجددا خلال مجريات هذا الشوط.

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ومن إحدى الهجمات استطاع مهاجم نادي الخمس محمد عياد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68، كما لاحت فرصة التقدم للخمس بعد حصوله في الدقيقة 76 على ركلة الجزاء أهدرها مهاجمه عبداللطيف الواتي، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف.

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