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منتخب ليبيا للترايثلون يشارك في بطولة أفريقيا بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 12 أكتوبر 2023, 01:51 مساء
منتخب ليبيا للترايثلون يشارك في بطولة أفريقيا بمصر
منتخب ليبيا للترايثلون خلال تواجده في مدينة الغردقة للمشاركة في البطولة (فيسبوك)
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يستعد منتخب ليبيا للترايثلون لتدشين مشاركته في بطولة أفريقيا التي تنطلق اليوم الخميس في مدينة الغردقة المصرية وتتواصل على مدار أربعة أيام.

زي المنتخب الليبي للترايثلون ينال الإعجاب
وأشاد رئيس اتحاد الترايثلون علي زايد في تصريح لـ«بوابة الوسط» بدور وزارة الرياضة على دعمها وتشجيعها لمنتخب الترايثلون وتوفيرها الإمكانات كافة له.

وقال زايد إن الزى الموحد لرياضيي المنتخب والطاقم الفني كان مثار إعجاب رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي اللذين طلبا التقاط صور مع المنتخب الليبي.

وأضاف رئيس اتحاد الترايثلون أن منتخب الترايثلون تواجد منذ أيام بمدينة الغردقة المصرية، تأهبا للمشاركة في بطولة أفريقيا للترايثلون وهي البطولة المؤهلة إلى المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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وتشارك ليبيا بثمانية رياضيين في بطولة أفريقيا للترايثلون هم: محمد العاقل ورهف المرغني ورغد أحمد وصفوان المرغني ومحمد أبوفارس وعمر البي ومحمد عبدالعال وأنور الدكام.

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