للمرة الأولى.. انطلاق دورة تحكيم الترايثلون في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق غدا الثلاثاء دورة التحكيم في لعبة الترايثلون للمرة الأولى في ليبيا تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية.

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يحاضر في دورة التحكيم الحكم الدولي محمد المحجوب، وستقام خلف مدرسة فاطمة الزهراء أمام مصرف الوحدة الصابري بمدينة بنغازي، وأكد الاتحاد أن التسجيل مفتوح حتى بداية الدورة.

ثلاثة حكام من ليبيا يحصلون على الشارة الدولية

سبق وأكد رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن ثلاثة حكام من ليبيا: موسى جرافة وساري الوش ومحمد المحجوب تحصلوا على الشارة الدولية كحكام معتمدين من الاتحاد الدولي للعبة.

يأتي حصول الحكام الثلاثة على الشارة الدولية بعد اجتيازهم الدورة التي أقيمت في مصر على هامش بطولتي العرب وأفريقيا للترايثلون.