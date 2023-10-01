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الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 08:10 مساء
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الأهلي بنغازي وأسيك ميموزا 1 أكتوبر 2023 (قناة النادي الإيفواري على يوتيوب)
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ودع فريق الأهلي بنغازي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر أمام أسيك ميموزا الإيفواري بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما في أبيدجان مساء اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة. وكان يكفي الأهلي بنغازي الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لكي يتأهل إلى دور المجموعات، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بالتعادل السلبي.

حذر من الأهلي بنغازي وحماس من أسيك
بدأت المباراة بحماس من جانب لاعبي أسيك ميموزا باعتبار أن المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم ولابد لهم من الفوز بها لكي يتأهل الفريق إلى دور المجموعات، لذلك كانت لدى الفريق الإيفواري ميول هجومية منذ البداية، إلا أنها لم تتحول إلى هجمات خطيرة على مرمى الأهلي بنغازي.

في المقابل، حرص الأهلي بنغازي على اللعب بحذر، وكانت الأولوية لتأمين الدفاع قبل التفكير في الاندفاع للهجوم، غير أن هذا الحرص لم يمنع أسيك ميموزا من إحراز هدفه الأول عن طريق موفوسي في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء.

بعد الهدف اضطر الأهلي بنغازي للتقدم للأمام ولكن بحساب، وبدأ الفريق يستحوذ على الكرة بشكل أكبر مع محاولة لبناء الهجمات بشكل منظم، غير أن غياب التفاهم والتركيز والدقة في إنهاء الهجمات تسبب في عدم تهديد مرمى أسيك ميموزا، ومع ذلك فقد استغل سالم روما هفوة دفاعية ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 19.

هدأت أعصاب لاعبي الأهلي بنغازي بعد الهدف لأن النتيجة أصبحت تصب في مصلحتهم، إلا أن الهدف أعاد إحياء حماس لاعبي الفريق الإيفواري وبدأت الكفة تميل لمصلحتهم من جديد، وحاولوا اختراق دفاع الأهلي بنغازي من العمق دون جدوى، خاصة في ظل الكثافة العددية من دفاع الأهلي بنغازي الذي عاد لاعبوه للعب بحرص.

غدًا.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا في دوري أبطال أفريقيا
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وفي الدقيقة 30 شن أسيك ميموزا هجمة خطيرة انتهت بانفراد تام، إلا أن مراد تصدى للمحاولة ببسالة وحال دون دخول هدف، لترتد الهجمة لصالح الأهلي بنغازي وتصل الكرة إلى سالم روما وهو منفرد تمامًا بالمرمى لكنه سدد كرة قوية في العارضة ليضيع هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 38 أخطأ الوحيشي في الخروج من مرماه لالتقاط كرة عالية لتجد موفوسي الذي سدد في الشباك الخالية من الحارس محرزًا الهدف الثاني لأسيك ميموزا.

بعد الهدف حاول لاعبو الأهلي بنغازي إدراك التعادل غير أن محاولاتهم تكسرت على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض دون أن تشكل خطورة على المرمى، لينتهي الشوط بتقدم أسيك بهدفين مقابل هدف.

الأهلي بنغازي يسيطر من دون فاعلية
مع انطلاق الشوط الثاني بدا أن الأهلي بنغازي أكثر انفتاحًا على التقدم للأمام بغية إحراز هدف التعادل الذي سيكون كفيلًا بمنح الفريق بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في مقابل قيام أسيك ميموزا بتنظيم صفوفه بشكل أفضل لتجنب تلقي هدف يربك الحسابات ويضع الفريق تحت ضغط لصعوبة تعويضه.

المشكلة الحقيقة التي واجهت الأهلي كانت في تمكنه من امتلاك الكرة لكن دون أن يعرف لاعبوه كيف يستفيدون من الكرة؛ حيث تكررت المشكلة التي ظهرت في الشوط الأول وهي غياب التفاهم بين اللاعبين، وضعف الفاعلية الهجومية، وافتقاد الدقة في التمرير في الثلث الأخير من الملعب، وكل هذه عوامل أدت إلى عدم تمكن الأهلي بنغازي من هز شباك أسيك ميموزا مجددًا، واستمرار تقدم أصحاب الأرض في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز أسيك ميموزا بهدفين مقابل هدف.

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