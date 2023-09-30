غدًا.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا في دوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أنهى فريق الأهلي بنغازي استعداداته لمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري في مباراة تقام، غدًا الأحد، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

الأهلي بنغازي يؤدي مرانه الأخير

وأدى فريق الأهلي بنغازي مرانه الأخير، اليوم السبت، استعدادا للمواجهة؛ حيث تم التركيز على تدريب اللاعبين على خطة اللقاء، وتحفيظ اللاعبين أدوارهم المكلفين بها في المباراة، كما حرص الجهاز الفني على الاهتمام بالشق البدني ورفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين تحسبًا لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل وامتداد زمن المباراة إلى حين تحديد الفريق الفائز.

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وانتهى لقاء الذهاب بين الأهلي بنغازي وأسيك ميموزا بالتعادل السلبي، وسيكون الفوز بفارق هدف واحد فقط أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة كافيًا لتأهل الأهلي بنغازي واستمراراه بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما يسعى إليه الفريق في مباراة الغد.