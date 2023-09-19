الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت نتيجة مباراة الأهلي بنغازي أمام ضيفه أسيك ميموزا العاجي عن التعادل السلبي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما أمس الإثنين على أرضية ملعب سوسة بتونس.

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الأهلي بنغازي اعتمد على الجانب الدفاعي، محاولا مباغتة الفريق العاجي، ولاحت له بعض الفرص، لكن دون جدوى.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف في انتظار مبارة الإياب بساحل العاج، التي يحتاج فيها الفريق الليبي لأي نتيجة تعادل إيجابية أو فوز، لضمان التأهل إلى دور المجموعات.