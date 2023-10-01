اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض فريق الأهلي بنغازي في السادسة من مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على فريق أسيك ميموزا الإيفواري، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بنغازي يسعى للخروج بنتيجة إيجابية

ويسعى الأهلي بنغازي إلى التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا من خلال الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم. وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية بتعادل الفريقين سلبيًا.

ويكفي الأهلي بنغازي الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لكي يحجز مكانًا له في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وتأهل الأهلي بنغازي إلى الدور التمهيدي الثاني بعدما تخطى عقبة فريق أنيمبا النيجيري؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم في ملعب شهداء بنينا بفوز ممثل ليبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في نيجيريا بالتعادل السلبي.