وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت وزارة الرياضة نشر التقارير التي تلقتها من اللجنة المكلفة بحصر الأضرار التي لحقت بالأندية الرياضية في المناطق الشرقية جراء إعصار «دانيال» والسيول التي نجمت عنه.

السيول تجتاح الأندية الرياضية

وكشفت وزارة الرياضة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، عن حجم الأضرار البالغة التي لحقت بنادي الصداقة. وقالت إن اللجنة المكلفة من الوزارة بمعاينة أندية المناطق المنكوبة حصرت الأضرار التي لحقت بالنادي جراء الفيضان الأخير.

وبحسب تقرير اللجنة، فقد أدى «دانيال» والسيول الجارفة التي نجمت عنه إلى إلحاق أضرار كبيرة بملعب نادي الصداقة في مدينة شحات، ومن أهمها أرضية الملعب والسياج المحيط به، والمبنى الإداري، والبنية التحتية ومحركات المياه، وشبكة الكهرباء والإنارة، والملعب القديم.

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كما أوضحت وزارة الرياضة أن السيول غمرت نادي الانتصار في منطقة الفايدية الجبلية، وجرفت ملاعبه، وسببت أضرارا بالغة في ملعب الكرة الخماسية وأرضية الملعب الرئيس وإنارته، وكذلك المبنى الإداري بكامل مكاتبه.

جانب من أضرار السيول بنادي الانتصار (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)