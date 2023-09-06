شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم صدارة مجموعته بالبطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

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يعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة؛ حيث سبق له الفوز على كل من كينيا وغانا في أول جولتين له بمرحلة المجموعات.

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وبفوزه بالمباريات الثلاث يكون المنتخب الوطني قد حسم التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأفريقية للكرة الطائرة كمتصدر لمجموعته.

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جاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني 27-25، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22، فيما تمكن المنتخب الكاميروني من حسم الشوط الثالث لمصلحته بنتيجة 25-20، ليعود المنتخب الوطني ويفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-22.