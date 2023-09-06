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شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم صدارة مجموعته بالبطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 05:45 مساء
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم صدارة مجموعته بالبطولة الأفريقية
لاعبو المنتخب الليبي للكرة الطائرة يحتفلون بالفوز في مباراة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)
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فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

المنتخب الليبي يحقق الفوز الثالث
يعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة؛ حيث سبق له الفوز على كل من كينيا وغانا في أول جولتين له بمرحلة المجموعات.

- لمشاهدة تسجيل لمباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون إضغط هنا

وبفوزه بالمباريات الثلاث يكون المنتخب الوطني قد حسم التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأفريقية للكرة الطائرة كمتصدر لمجموعته.

- شاهد.. منتخب الطائرة الليبي يستهل مشاركته الأفريقية بالفوز على غانا (3-1) (صور)
منتخب الطائرة الليبي يتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا

جاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني 27-25، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22، فيما تمكن المنتخب الكاميروني من حسم الشوط الثالث لمصلحته بنتيجة 25-20، ليعود المنتخب الوطني ويفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-22.

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