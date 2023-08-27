انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «Wtv» في الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، مباراة الهلال وكاكاميغا الكيني التي تقام باستاد شهداء بنينا في إياب الدوري التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة لكي يواصل طريقه في البطولة.

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يسبق المباراة استوديو تحليلي في السابعة والنصف مساء يستضيف نخبة من ألمع المحللين الرياضيين للتعليق على المباراة وتقديم الرؤية الفنية للقاء، وعناصر القوة والضعب في الفريقين.

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كما يشمل الاستديو فقرة VAR STOUDIO للتحليل على الحالات التحكيمية في المباراة، حيث سيجري استعراض كافة الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدها اللقاء.