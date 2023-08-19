الهلال يتعادل خارج أرضه مع كاكاميغا الكيني بكأس الكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل الهلال مع فريق كاكاميغا الكيني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الهلال يسجل والحكم يلغي الهدف

وبهذا التعادل يتأجل حسم الصراع بين الهلال وكاكاميغا على التأهل للدور التالي من كأس الكونفيدرالية إلى لقاء الإياب الذي سيقام في ليبيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في أحد أيام 25 , 26 , 27 من أغسطس الجاري.

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قدم الهلال مباراة جيدة، وكان هو الفريق الأقرب إلى الفوز باللقاء، وتمكن الفريق من إحراز هدف في الدقيقة 70، غير أن الحكم ألغاه بداعي ارتكاب خطأ ضد حارس مرمى الفريق الكيني قبل تسجيل الهدف.