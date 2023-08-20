زراع نائبًا لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة الريشة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للريشة الطائرة اللجان العاملة به في اجتماعه المنعقد أخيرًا والذي جاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

اختيار الكفاءات الليبية

وجرى في هذا الاجتماع انتخاب الدكتور نوري زراع رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة نائبًا لرئيس اللجنة الفنية والمسابقات.

كما جرى خلال الاجتماع نفسه اختيار عدد من الكفاءات الليبية من أسرة الاتحاد الليبي للريشة الطائرة في عديد اللجان وهم: مراد هلال عضوًا بلجنة الإعلام والتسويق وفتحية المزوغي لعضوية لجنة أصحاب الهمم، ومفتاح بن نوير لعضوية لجنة التطوير.

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وجرى أيضًا في الاجتماع الاتفاق على تنظيم البطولة العربية للمنتخبات خلال شهر يناير من العام المقبل بالمملكة العربية السعودية.